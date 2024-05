Nach Bombenleger-Festnahme: Mehr Sprengstoff im Haus des Täters entdeckt

Seit August 2023 halten die Anschläge auf die Glaubensgemeinschaft der Zeugen Jehovas in der Steiermark die Ermittler in Atem. Am Mittwoch kamen neue Details ans Licht. Der Bombenleger konnte endlich von der Exekutive gefasst werden. Zur Festnahme des Täters kam es am Mittwoch in Leibnitz. Bei dem Täter handelt es sich um einen 55-jährigen IT-Techniker aus Graz-Umgebung, ein ehemaliges Mitglied der Zeugen Jehovas. Wie die Polizei gestern bei einer Pressekonferenz bekannt gab, war seine Ex-Frau das Ziel der Anschläge. Der Verdächtige habe ein umfassendes Geständnis abgelegt. Die Ermittlungen laufen nun weiter auf Hochtouren.

Dutzende Beamte bei Hausdurchsuchung im Einsatz

Bis in die späten Nachtstunden waren dutzende Polizistinnen und Polizisten noch mit der Hausdurchsuchung südlich von Graz beschäftigt. Um eine möglichst gefahrenlose Durchsuchung der Räumlichkeiten zu gewährleisten, standen polizeiliche Experten für Spreng- (SKO) sowie Gefahrenstoffe (GKO) sowie der Entschärfungsdienst (ESD) mit Spezialfahrzeugen und einem Sprengunterdrückungssystem im Einsatz. Unterstützung bekam das beim Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) eingerichtete Ermittlerteam auch vom Einsatzkommando Cobra, der Einsatzeinheit (EE), Kriminaltechnikern vom Bundeskriminalamt (BK) und Sprengstoff-Spürhunden der Polizei.

Sprengstoff sichergestellt

Für den Zweck der seitens der Staatsanwaltschaft Graz angeordneten Hausdurchsuchung musste kurzzeitig auch umliegende Häuser vorsorglich evakuiert werden, nachdem Spezialisten mehrere Pakete mit Sprengstoff im Haus des Verdächtigen festgestellt hatten. Dieser musste in der Folge fachgerecht abtransportiert und an einer gesicherten Örtlichkeit kontrolliert gesprengt werden. Zuvor gezogene Proben werden nun weiteren Analysen und Untersuchungen unterzogen. Auch elektronische Beweismittel wurden sichergestellt, welche nun forensisch ausgewertet und untersucht werden.

Ermittlungen laufen weiter

Unterdessen laufen die intensiven Ermittlungen im Hintergrund weiter. Dabei werden vor allem getätigte Aussagen auf deren Plausibilität geprüft und durch mögliche Beweismittel untermauert. Auch die Suche nach dem bereits Anfang Mai am Fahrzeug der Ex-Frau angebrachten und scheinbar verloren gegangenen Sprengsatz läuft weiter. Dieser könnte bereits während der Fahrt unbemerkt und ohne Schaden zur Detonation gelangt sein. Aufgrund der bislang vorliegenden Erkenntnisse und Informationen zur Bauweise des Sprengsatzes ist derzeit davon auszugehen, dass mittlerweile keine akute Gefahr von diesem Gegenstand ausgeht. Vorsicht im Fall des Fundes von Bestandteilen ist dennoch geboten (sofort Notruf 133). Der Tatverdächtige selbst zeigte sich bislang sehr kooperativ. Er wird voraussichtlich im Laufe des heutigen Tages in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.05.2024 um 14:15 Uhr aktualisiert