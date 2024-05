Brutaler Ãœberfall auf Pensionistin: Polizei verhaftet TÃ¤ter

Die Polizei Salzburg konnte den Bankanschlussraub vom 21. Mai erfolgreich aufklären. 5 Minuten berichtete. Dank zahlreicher Hinweise aus der Bevölkerung und aus Polizeikreisen konnten die beiden tatverdächtigen Männer identifiziert werden. Nach einer Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg wurden die zwei Rumänen im Alter von 35 und 44 Jahren in der Stadt Salzburg verhaftet.

Hausdurchsuchung führt zu Beweisen

Bei einer Hausdurchsuchung in der Unterkunft der Verdächtigen konnten die Ermittler einen vierstelligen Bargeldbetrag sowie das Mobiltelefon des 78-jährigen Opfers sicherstellen. In ihren Vernehmungen zeigten sich die Beschuldigten geständig.

Öffentlichkeitsfahndung führte zum Erfolg

Bereits kurz nach dem Überfall hatte die Polizei Salzburg am 24. Mai eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet. Die beiden Täter hatten am Vormittag des 21. Mai eine 78-jährige Frau überfallen, nachdem sie einen fünfstelligen Bargeldbetrag bei einer Bank in der Neustadt abgehoben hatte. Die Täter rissen die Frau zu Boden und raubten ihre Handtasche, wobei das Opfer am Bein verletzt wurde.