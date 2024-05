In Kärnten schon gesichtet: Riesenzecke hat sich in Triest angesiedelt

Die afrikanische Riesenzecke wurde schon mehrfach in Österreich gesichtet, kürzlich wurde bekannt, dass sie sich in der italienischen Provinz Triest – nicht weit weg von der Kärntner Grenze also – bereits ausgebreitet und „gemütlich gemacht“ hat. Da liegt die Frage nahe, ob sich die Zeckenart auch in Kärnten breit machen und sich hierzulande ansiedeln könnte.

Riesenzecke läuft ihren Opfern nach

Die größte Problematik, die durch die Riesenzecke mit in nördliche Gefilde gebracht werden könnte, sind tropische Krankheiten, wie das Krim-Kongo-Virus, das tödlich verlaufen kann. Bislang wurde das Krim-Kongo-Virus in Österreich aber noch nicht nachgewiesen, wie die „Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH“ (AGES) gegenüber 5 Minuten erklärt. Die Zeckenart ist übrigens dafür bekannt, dass sie ihrem Opfer quasi „nachläuft“ – bis zu 100 Meter weit. Sie ist zudem mit ihren fünf bis sechs Millimetern relativ groß.

AGES auf Mitarbeit der angewiesen

17 Exemplare seien seit 2018 der AGES gemeldet worden. Sichtungen hätte es dabei bisher in Niederösterreich, Oberösterreich, Vorarlberg und Kärnten gegeben. Man sei jedenfalls auf die Mitarbeit der Österreicher angewiesen. „Wenn jemand glaubt, eine tropische Riesenzecke gefunden zu haben, kann ein Foto per E-Mail an [email protected] geschickt werden.“

Könnte sich auch in Österreich ansiedeln

Modellrechnungen sagen es jedenfalls bereits voraus, dass sich die afrikanische Riesenzecke auch in Österreich ansiedeln könnte, vor allem im Osten und Südosten würde sie dafür das perfekte Klima vorfinden. Hierher gelangen sie aktuell aber nur durch Zugvögel, die von den Larven der Zecke befallen sind und sie mit sich bringen. Der Klimawandel begünstigt ein Ansiedeln der Zeckenart, braucht sie doch warme Temperaturen dafür, dass sie sich von der Larve auch zur voll ausgewachsenen Zecke entwickelt.