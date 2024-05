Adria-Urlauber aufgepasst: Dieses Wetter erwartet euch

Genauso wie in Österreich soll es auch entlang der Adria in den nächsten Tagen regnen. Hier findet ihr eine Prognose, welches Wetter euch in Italien, Slowenien und Kroatien erwartet. So viel vorweg: Sommer, Sonne, Sonnenschein sind eher nicht drin.

©Screenshot: worldweather.wmo.int

Italien

Die Badeorte Lignano, Grado und Bibione sind eine der Lieblings-Reiseziele der Österreicher – nicht nur, weil sie direkt am Meer liegen, sondern auch wegen ihrer Nähe. Die Prognose für die kommenden Tage sieht hier aber nicht so prickelnd aus. Denn an den drei Badeorten herrscht unbeständiges, von Regen geprägtes, Wetter. Zum Abend hin ist hier sogar mit Gewittern zu rechnen. Ähnlich zeigt sich auch das Wetter am morgigen Freitag. Erst der Samstag lädt zum Baden im Meer bei überwiegend blauem Himmel und Sonnenschein ein. Am Sonntag wird es dann wieder etwas bewölkter, mit Aussicht auf Regen. An allen Tagen bewegen sich die Temperaturen um die 20 Grad.

Slowenien

Wie nun sieht es mit dem Wetter in den beliebten Urlaubszielen in Slowenien, Portorož und Piran, aus? Ähnlich wie in Italien. Heute, Donnerstag, ist am Abend mit Gewittern zu rechnen. Schon tagsüber kommt es zu einzelnen Regenschauern. Am Freitag auch, wie es vom Wetterdienst „wetter.com“ heißt: „In Piran (und Portorož) treten morgens Gewitter auf. Im weiteren Verlauf des Tages kann es vom Nachmittag bis abends immer mal wieder regnen.“ Am Samstag dürfen sich die Urlauber aber wieder über Sonnenschein freuen, ehe es am Sonntag schon wieder zu Niederschlag kommt. Die Temperaturen erreichen bis zu 23 Grad am Samstag.

Kroatien

Kroatien-Urlauber, die nach Pula, Poreč oder Rovinj reisen, können sich ebenso auf ein trübes Wetter einstellen. Gewitter und Regen gibt es auch hier am heutigen Donnerstag und am Freitag. Samstag, dafür lädt das Wetter zum Baden ein. Die Maximalwerte liegen bei bis zu 23 Grad. Am Sonntag bedecken dann nur einzelne Wolken den Himmel. Hin und wieder wird also auch die Sonne strahlen. Wer am Sonntag plant wieder nachzufahren, könnte die Abreise also auf den späten Nachmittag verschieben, um noch etwas die Sonne genießen zu können.