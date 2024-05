Meistertitel: GAK trägt sich ins Goldene Buch der Stadt Graz ein

Als Anerkennung für ihre herausragende Leistung und den damit verbundenen Aufstieg in die Bundesliga durfte sich das gesamte Team, begleitet von ihren Betreuern, in das Goldene Buch der Stadt Graz eintragen. Bürgermeisterin Elke Kahr begrüßte die Mannschaft persönlich und würdigte in ihrer Ansprache die außerordentliche Leistung des Teams. „Es ist uns eine riesengroße Freude, euch heute hier zu haben. Wir gratulieren euch zu eurer tollen Leistung und freuen uns, auf spannende Matches in der Bundesliga“, so Kahr. Neben der Bürgermeisterin waren auch zahlreiche Vertreter aus Politik und Stadtverwaltung anwesend, um dem Team ihre Glückwünsche zu überbringen.

Ein Feiertag für die Fans

Unter dem Applaus der Anwesenden setzte die Mannschaft ihre Unterschriften im Goldenen Buch. Das Event wurde live nach Graz Weinzödl gestreamt, wo die Mannschaft die erfolgreiche Saison heute ausgiebig mit ihren Anhänger:innen feiert. Die Stadt Graz gratuliert dem GAK zu diesem großartigen Erfolg und wünscht viel Erfolg in der kommenden Saison​.