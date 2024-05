Angst vor der Geburt? Klinikum Klagenfurt veranstaltet Info-Abend

Am 4. Juni

Veröffentlicht am 30. Mai 2024

Jährlich erblicken am Eltern-Kind-Zentrum im Klagenfurter Klinikum rund 1.700 Babys das Licht der Welt – also im Schnitt etwas weniger als fünf Babys pro Tag. Das Erlebnis „Geburt“ geht allerdings auch mit vielen Fragen und manchen Ängsten einher, sind sich die Verantwortlichen in einer Aussendung sicher. Genau deshalb veranstaltet das Team der Abteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe auch regelmäßig Info-Abende für Schwangere.

Info-Abend ist „besonders wertvoll“

„Alle Themen rund um die Geburt werden besprochen. So werden etwa Geburtsmöglichkeiten oder Fragen zu Schwangerschaftsuntersuchungen beantwortet“, erklärt die leitende Hebamme,

Christina Kulle. Auch Abteilungsvorstand Johannes Lermann, der bei dem Info-Abend dabei sein wird, betont, dass das Angebot für werdende Mütter „besonders wertvoll“ sei.