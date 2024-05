Crash in unübersichtlicher Kurve: Feuerwehr zu Unfall alarmiert

Veröffentlicht am 30. Mai 2024, 16:40 / ©Feuerwehr Hart bei Graz

Gegen 11.42 Uhr wurde die FF Hart bei Graz heute zu einem Verkehrsunfall in unmittelbarer Nähe des Feuerwehrhauses alarmiert. Zwei Fahrzeuge waren aus unbekannter Ursache in einer unübersichtlichen Kurve miteinander kollidiert. „Polizei und ÖRK waren bereits vor Ort, eine Person wurde bereits von den Sanitätern versorgt“, teilen die Einsatzkräfte der FF Hart bei Graz mit. Von den Feuerwehrleuten wurde unverzüglich die Einsatzstelle abgesichert und ein Brandschutz aufgebaut. In weiterer Folge wurde die Straße von Fahrzeugtrümmern gereinigt und die Polizei bei der Regelung des Verkehrs unterstützt. „Gegen 12.30 Uhr konnte der Einsatz abgeschlossen werden und die volle Einsatzbereitschaft wieder hergestellt werden.“