Schnee-Prognose: Wo es jetzt wieder schneien könnte

Bereits im April hatte es in Österreich erstmals 30 Grad, daher ist es kaum zu glauben, dass am letzten Mai-Tag mancherorts wieder Schnee fallen könnte. Bis in die Täler wird er zwar nicht kommen, im Westen des Landes – in Tirol und Vorarlberg – wird die Schneefallgrenze auf bis zu 1.600 Meter absinken. Damit ist etwa am Arlbergpass durchaus mit etwas Neuschnee zu rechnen, im Hochgebirge auf den Gletschern könnte teilweise sogar bis zu ein halber Meter Neuschnee zusammenkommen, berichtet nun die „Unwetterwarnzentrale“.

Alpenhauptkamm in Tirol und Vorarlberg rot eingefärbt

Auf einer Karte ist dabei genau zu sehen, wo wie viel Schnee fallen soll. In Nordtirol an der Grenze zu Italien sind dabei wohl die größten Schneemengen möglich. Aber auch sonst sind große Teile des Alpenhauptkamms in Tirol und Vorarlberg in rot eingefärbt und zeigen damit Neuschneesummen von 30 bis über 50 Zentimetern an.