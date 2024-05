Klagenfurterin (31) brettert mit 126 km/h durch A2-Baustelle

Heute Vormittag, gegen 10.10 Uhr, ist eine 31-jährige Klagenfurterin mit ihrem Auto von Villach kommend in Fahrtrichtung Wien unterwegs gewesen. Im Baustellenbereich auf Höhe Krumpendorf herrschte eine 60er-Beschränkung, die die Frau ignorierte. Sie wurde dort mit einer Geschwindigkeit von 126 km/h gemessen, berichtet die Polizei nun.

Nach Abzug der Messtoleranz 62 km/h zu schnell

Abzüglich der Messtoleranz hat sie die Geschwindigkeitsbegrenzung also um 62 km/h überschritten, so die Beamten in einer Aussendung. Die 31-Jährige konnte angehalten werden, der Führerschein wurde ihr noch an Ort und Stelle vorläufig abgenommen und eine Weiterfahrt untersagt. Sie wird nun der Bezirkshauptmannschaft Klagenfurt angezeigt.