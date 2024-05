Studium mit Depressionen: „Es gibt Tage, an denen gar nichts geht“

Zu studieren war für Larissa „ein persönliches Anliegen“. Es hilft ihr dabei sich selbstständiger und sicherer zu fühlen. „Es war eines der ersten Dinge, die ich bewusst für MICH gemacht habe, nicht für andere“, sagt Larissa. Doch es läuft nicht immer nach Plan. Sie wurde letztes Jahr mit schweren Depressionen diagnostiziert, unter denen sie mittlerweile schon ein Jahrzehnt lang leidet. Diese beeinflussen auch ihr Studium.

Kein Zähneputzen, aber viel Scham

Larissa beschreibt ihre Symptomatik folgendermaßen: „Man fühlt sich gefangen im eigenen Körper, im eigenen Bett. Selbst der vermeintlich kurze Gang zur Toilette scheint unmöglich. Kein Zähneputzen, kein Haarewaschen, keine Duschen. An manchen Tagen könnte ich nur noch weinen, aber tu manchmal nicht mal das. Ich habe in diesen Phasen keinerlei Kraft und es gibt keinen Ausweg; Ich muss immer abwarten, bis es von alleine weggeht.“ Die Entscheidung sich Hilfe zu suchen fiel ihr schwer und hat sie sehr viel Überwindung gekostet. Aus Scham, den laut ihr viele psychisch kranke Menschen verspüren, suchte sie sich erst Hilfe als sie keine andere Wahl mehr hatte. Seit über einem halben Jahr nimmt Larissa ein Antidepressivum (Sertralin) und konnte einen deutlichen Unterschied beobachten. „Manchmal hab ich auch Tage, an denen hilft gar nichts. Generell wird es aber trotzdem besser“, versichert sie.

Einfluss auf das Studium

Larissas psychische Gesundheit hat einen enormen Einfluss auf ihr Studium. „Viel zu oft fehlt mir die Motivation und der Antrieb. Selten hab ich Lust dazu in die Uni zu fahren“, erklärt sie. Auch wenn ihr das Studium an sich sehr gefällt und Spaß macht, schränkt sie ihre psychische Erkrankung ein. Dennoch sagt sie: „Ich lerne, dass es in Ordnung ist, Depressionen zu haben und man auch mit psychischen Erkrankungen ein Leben haben kann.“

„Wir sind auch nur Menschen“

In Hinblick auf den Abschluss ihres Bachelors ist Larissa positiv gestimmt. Von der Universität und den ProfessorInnen erhofft sie sich, dass mehr Empathie gegenüber den Studierenden gezeigt wird. „Wir sind auch nur Menschen mit Gefühlen, die jeden Tag daran arbeiten, die beste Version von sich selbst zu werden“, sagt sie. Zudem würde sie sich Lehrveranstaltungen über psychische Gesundheit und einen offenen Diskurs wünschen.

Karl-Franzens-Universität und mentale Gesundheit

Auch wenn seelischer Leidensdruck nach wie vor bagatellisiert wird, gibt es erste Schritte in eine inklusive Zukunft im universitären Kontext. Die ÖH Uni Graz bietet Informationen und Links zu Anlaufstellen auf ihrer Website an. Zudem kann jeder Studierende unter bestimmten Voraussetzungen einen Zuschuss zur Finanzierung von Therapie beantragen. Dieser sogenannte „Mental-Health Fördertopf“ ermöglicht es StudentInnen Psychotherapie in Anspruch zu nehmen, besonders jenen, die sozial bedürftig sind. Zusätzlich gibt es an der Universität Graz das „Zentrum Integriert Studieren“ (ZIS), wo Studierende mit Behinderung, chronischen oder psychischen Erkrankungen unterstützt werden. Ein spezielles, kostenfreies Beratungsangebot für Studierende mit psychischen Beeinträchtigungen soll dabei helfen „mit psychischen Belastungen zurechtzukommen und einen selbstbestimmten Weg durch das Studium zu finden“, so die Website des ZIS. Zusätzlich existiert die „psychologische Beratungsstelle für Studierende“ (PSB), welche StudentInnen kostenlos, in jeder Lebenslage unterstützen.