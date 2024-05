Unwetter, Hagel, Schnee und Co.: Schäden werden auf Karte sichtbar

In den vergangenen Jahren sind die Unwetter in Österreich stärker geworden, auch Schäden wurden immer wieder verzeichnet. Nun stellt sich die Frage, ob sich die Zahl und Art der Schäden durch extreme Wetterereignisse über die Jahre und vor allem auch durch den Klimawandel ändert?

Programm soll Websites und Social Media durchsuchen

„Um diese Frage zu beantworten sind umfangreiche Datenbanken zu allen Schäden durch extremes Wetter in Österreich notwendig“, meint dazu etwa die „GeoSphere Austria“ und hat sich gleich stark für ein FFG-Projekt mit dem Namen „CRISP“ gemacht. Im Zuge dieses Projekts soll ein automatisierter Webcrawler auf Basis eines vordefinierten Stichwortkataloges Websites (unter anderem von mehr als 2.000 Feuerwehren) und Social Media durchsuchen. Ziel sei es, so die „GeoSphere Austria“ auf Facebook weiter, „möglichst alle schadensbringenden Unwetterereignisse in Österreich automatisiert in einer Datenbank zu sammeln“.

Man kann bis Jänner 2016 nach Ereignissen „zurücksuchen“

Bislang kann man in der Unwetterchronik der „GeoSphere“ auch schon bis Jänner 2016 nach Unwettern und damit verbundenen Naturereignissen, Unfällen und sonstigen (Feuerwehr-)Einsätzen, wo Schäden entstanden sind, zurückscrollen. So sind unter anderem die schweren Unwetter des vergangenen Jahres, die Anfang August vor allem in Kärnten und der Steiermark für katastrophenartige Zustände gesorgt haben, verzeichnet.

Auch einmalige Ereignisse werden behandelt

Doch nicht nur solche Katastrophen-Szenarien, die über Tage hinweg andauern, beinhaltet die Karte. Auch einmalige Ereignisse, wie Hagel, Gewitter, Unfälle oder Straßensperren aufgrund von Schneefalls, ja sogar Felsstürze, können in der Unwetterchronik noch einmal nachvollzogen werden und sind mit Daten unterlegt. Klickt man das besagte Event an, kann man in der Info nachsehen, was genau wo geschehen ist.