„Gastronomie leidet unter hohen Lohnnebenkosten stark“

Für die Wirtschaftskammer ist eines klar: „Kaum eine Branche leidet unter den hohen Lohnnebenkosten so stark wie die heimische Gastronomie.“ Die Kosten würden gleich drei Verlierer bringen: „Die Arbeitnehmer, die gerne mehr Netto vom Brutto hätten, die Gäste, für die sich die gastronomische Dienstleistung verteuert und die Betriebe, denen es immer schwerer fällt, die Kosten in der Kalkulation unterzubringen“, so Stefan Sternad, Kärntner Gastronomiesprecher in der Wirtschaftskammer.

©WKK/STF | Helge Bauer Stefan Sternad, Kärntner Gastronomiesprecher in der Wirtschaftskammer

Argument gegen Absenken der Nebenkosten lässt Gastro-Sprecher nicht gelten

Hochrangige Gewerkschaftsvertreter würden sich strikt gegen ein Absenken der im OECD-Vergleich „überschießenden Nebenkosten“ aussprechen. „Es müsste doch auch im Interesse der Gewerkschaft sein, dass unseren Mitarbeitern mehr vom Bruttolohn bleibt“, ist Sternad verblüfft. Das Argument, dass ein Absenken Einbußen bei Sozialleistungen brächte, will der Sprecher der Kärntnern Gastronomie nicht gelten lassen.

„Effizienzsteigerung entlastet Betriebe und Mitarbeiter“

„Niemand will soziale Errungenschaften in Frage stellen, aber: Der Hebel liegt in den Strukturen des Sozialstaates“, so Sternad weiter. Es sei hoch an der Zeit, dort die Kosten nach vielen Lippenbekenntnissen zu senken. Das brächte Mitarbeitenden mehr verfügbares Einkommen und idealerweise linderte es den Kostendruck bei den Betrieben. „Effizienzsteigerungen, so attestiert auch das Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) könnte beide Seiten – Betriebe und Mitarbeitende- entlasten“, heißt es seitens der Wirtschaftskammer in einer Aussendung abschließend.