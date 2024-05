EU führt Bargeld-Limit ein: Mit mehr darfst du bald nicht mehr bezahlen

In der EU gilt künftig eine Bargeld-Obergrenze von 10.000 Euro. Es gibt eine Ausnahme: Die neue Grenze betrifft nicht private Transaktionen. Wenn du also deinem Nachbarn das Auto abkaufst und ihr beide nicht beruflich mit Autos zu tun habt, müsst ihr euch keine Sorgen machen.

Daten müssen festgehalten werden

Bei allen anderen Käufen gilt: über 10.000 Euro in bar? Dann musst du deinen Ausweis zücken und erklären, woher das Geld kommt. Händler sind verpflichtet, diese Daten festzuhalten und aufzubewahren.

Strengere Regeln ab 2027

In drei Jahren soll die Bargeld-Obergrenze in Kraft treten. Aber Achtung: Jedes Land kann eine niedrigere Grenze setzen. Also immer die Augen offen halten, was in deinem Land gilt. Bislang gab es in Österreich kein Limit zur Bargeldzahlung. Das EU-Parlament hat den neuen Vorschriften bereits Ende letzten Monats zugestimmt. Jetzt müssen die Gesetze nur noch im Amtsblatt der EU veröffentlicht werden, dann können sie in Kraft treten.

Schärfere Maßnahmen gegen Geldwäsche

Neben der Bargeldgrenze gibt es auch neue Vorschriften für Banken, Casinos und Co. Auch Händler von Luxusgütern und Anbieter von Kryptowährungen müssen künftig bei bestimmten Beträgen ihre Kunden genauer unter die Lupe nehmen und verdächtige Aktivitäten melden. Profi-Fußballvereine und -agenten stehen ebenfalls unter Beobachtung. Mit den neuen Vorschriften haben Finanzermittlungsstellen mehr Spielraum, bei der Analyse von Fällen von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Neue Behörde in Frankfurt

Zur Überwachung der neuen Regeln wird eine neue Behörde in Frankfurt eingerichtet: die „Anti-Money Laundering Authority“ (AMLA). Sie startet Mitte nächsten Jahres und unterstützt die nationalen Aufsichtsbehörden. Frankfurt hat sich übrigens gegen acht andere europäische Städte durchgesetzt.