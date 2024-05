Lotto am Mittwoch: Das waren die sechs Richtigen

Veröffentlicht am 30. Mai 2024, 19:56 / ©ORF/Günther Pichlkostner

Drei Gewinne gibt es allerdings beim Fünfer mit der Zusatzzahl 33. Einem niederösterreichischer Systemschein (System 405) fehlte zum Gewinn im ersten Rang die Zahl 24. Er holte sich systembedingt zusätzlich sechs Vierer + Zusatzzahl und drei Dreier mit ZZ. Ein weiterer Gewinn geht an einen Quicktipp in Oberösterreich, dem lediglich 45 zum Sechser fehlte. Ebenfalls ein Quicktipp, diesmal in Vorarlberg, ist der dritte Gewinn. Die Zahl 1 hätte den Sechser gebracht. Rund 28.000 Euro holt sich jeder der drei Gewinner.

LottoPlus ohne Sechser

Ohne Sechser endete die LottoPlus Ziehung, wodurch wiederum die Gewinner:innen der Fünfer profitierten. Auf sie wurde die Gewinnsumme aufgeteilt, und so erhalten hier 40 Spielteilnehmer:innen jeweils mehr als 5.900 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 200.000 Euro.

Jocker-Jackpot hat sich fast verdoppelt

Keinen Gewinn im ersten Rang gab es beim Joker. Es wurde kein „Ja“ zur richtigen Jokerzahl 017200 angekreuzt. Damit bleiben rund 182.000 Euro im Jackpot, am Sonntag wird es daher um rund 350.000 Euro gehen.