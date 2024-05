Eishockey-WM 2025: Das sind Ã–sterreichs Gegner

Österreich wird dabei seine Zelte in der von Schweden und Dänemark gemeinsam ausgerichteten WM in Stockholm (SWE) aufschlagen. In der nominell schwereren Gruppe trifft man auf Schweden, Kanada, Finnland, Lettland, die Slowakei, Frankreich und Aufsteiger Slowenien. „Wie schon bei dieser WM sind wir auch 2025 im Vergleich zur anderen Gruppe in der nominell schwereren Gruppe. Unser Ziel ist gegen Frankreich und Slowenien erfolgreich zu sein und erneut zu versuchen Punkte gegen die Topnationen zu machen“, erklärt Head Coach Roger Bader.

Austragung in Schweden und Dänemark

Neben den Spielen der Gruppenphase beheimatet Stockholm zwei Viertelfinale, die Semifinali, das Spiel um Platz 3 und das Finale. Herning ist Autragungsort der Parallelgruppe und von zwei Viertelfinalentscheidungen. Im dänischen Herning treten an: Titelverteidiger Tschechien, die Schweiz, Deutschland, Dänemark, die USA, Norwegen, Kadachstan und Aufsteiger Ungarn. Die WM 2025 findet von 9. – 25. Mai in Stockholm (SWE) und Herning (DEN) statt.