Intensiver Dauerregen: Dieses Wetter sagen die Experten voraus

Veröffentlicht am 30. Mai 2024, 20:34 / ©JSirlin-stock.adobe.com

Und so wird das Wetter am Freitag: Dichte Wolken bedecken den Himmel, begleitet von teils kräftigen Niederschlägen in vielen Regionen. Von der GeoSphere Austria heißt es: „Im Westen und Südwesten ist intensiver Dauerregen zu erwarten, die Schneefallgrenze kann hier auch deutlich unter 2.000 Meter Seehöhe absinken.“

Gewitterrisiko auch im Osten

Im Osten gibt es zwar zwischendurch sonnige Auflockerungen, aber am Nachmittag steigt das Gewitterrisiko deutlich. Abseits der Gewitter bleibt der Wind meist schwach bis mäßig. Die Temperaturen starten morgens bei 9 bis 14 Grad, erreichen tagsüber je nach Region 12 bis 22 Grad.