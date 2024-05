Großer Wunsch: Oma (97) will Enkel sehen – und verspricht ihm etwas

Veröffentlicht am 30. Mai 2024, 20:39 / ©Verein "Rollende Engel"

Elfriede* feiert demnächst ihren 98. Geburtstag. Und es wäre alles auch sehr schön, hätte sie nicht vor einigen Jahren eine Operation gehabt, „bei der gründlich etwas schief gelaufen ist“, erklärt der Verein „Rollende Engel“ nun. Seither ist sie rund um die Uhr auf Pflege angewiesen, was ihre Tochter auch macht. Ein gutes Verhältnis hat Elfriede* aber auch zu ihrem Enkelsohn, der jedoch weiter von ihr entfernt wohnt.

Das ist Elfriedes* größter Wunsch

Die beiden telefonieren aber dafür täglich und ihr größter Wunsch ist es, dass sie nach mehr als zwei Jahren ihn auch wieder einmal besuchen kann. „Aufgrund der pflegerischen und medizinischen Betreuung wäre dies für ihre Tochter alleine nicht möglich“, weiß der Verein „Rollende Engel“ allerdings. Daher hat man sich an die Wunscherfüller gewandt, die sich sogleich auf den Weg nach Wien machten und Elfriede* von dort abholten. „Schon in den ersten Minuten des Kennenlernens bemerkte man, wie viel Freude die Dame hat, dass sie jetzt abgeholt wird. Ihr Herzenswunsch geht in Erfüllung“, erinnern sich die Wunscherfüller.

Enkel kam sofort zur Trage der Oma

Während der Fahrt hat der Fahrgast von ihrem Enkel erzählt und geschwärmt. Als die Reise dann zu Ende war, kam der Enkel sofort zur Trage und umarmte seine Oma. „Beide waren überglücklich und hatten nasse Augen“, so der Verein „Rollende Engel“ weiter. Ihr Enkel erzählte ihr bei dem Treffen von seinem neuen Zuhause. „Man konnte die gute Beziehung zueinander spüren und niemand dachte an die Erkrankung von Elfriede“, wissen die Wunscherfüller.

„Dann feiern wir beide ganz, ganz groß“

Als der Nachmittag zu Ende war und alle wieder ihre Heimreise antreten mussten, verabschiedete sich der Enkel noch mit den Worten: „Oma, ich hab dich so lieb! Du hast mir versprochen, dass du noch 100 Jahre alt wirst. Dann feiern wir beide ganz, ganz groß.“

*Name geändert