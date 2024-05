Wetter am Freitag: Italientief bringt Schauer und Gewitter nach Kärnten

Am Freitag sorgt ein Tief aus Italien für durchwachsenes Wetter in Österreich. Der Regen setzt bereits am Vormittag ein und bringt stellenweise große Regenmengen. Am Nachmittag lockert die Bewölkung teilweise auf, doch trocken bleibt es nicht. Die GeoSphere Austria weiß: „Die Schauer- und Gewitterneigung bleibt bis in den Abend hinein aufrecht.“ Die Temperaturen erreichen dabei nur 13 bis 17 Grad.