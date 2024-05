Gewitter am Freitag möglich: Wetter in der Steiermark bleibt unbeständig

Veröffentlicht am 30. Mai 2024, 20:49 / ©5 Minuten

Der Freitag zeigt sich kühl und unbeständig. Meist überwiegen die Wolken, und es regnet teils kräftig, am Vormittag auch anhaltend. Von der GeoSphere Austria heißt es: „Ab Mittag kann es zwar stellenweise auch mal kurz auflockern, Regenschauer, nach Osten und Südosten zu auch Gewitter, bleiben aber wetterbestimmend.“ Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen 8 und 13 Grad, am Nachmittag werden 13 bis 19 Grad erreicht.