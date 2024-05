Kellerabteile aufgebrochen: Dreiste Diebe nehmen E-Bike mit

In ein Kellerabteil in Wolfsberg wurde eingebrochen.

In ein Kellerabteil in Wolfsberg wurde eingebrochen.

Veröffentlicht am 30. Mai 2024, 20:59 / ©5 Minuten

Zwischen gestern Vormittag und heute Vormittag sind in einem Keller in einem Wolfsberger Mehrparteienhaus zwei Abteile aufgebrochen worden. Unbekannte dürften dazu die Schließvorrichtungen der Kellerabteile mit einem Werkzeug aufgeschnitten und in weiterer Folge ein teures E-Bike samt Zubehör gestohlen haben, berichtet die Polizei. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.