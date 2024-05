Bei coolem Maturaprojekt war sogar Martin Hinteregger zu Gast

Am Fronleichnamstag, dem 30. Mai, fand die Talkshow „90+ Calcio“, die von den HAK-Schülern im Zuge ihrer Diplomarbeit geplant und organisiert wurde, im Hotel Post Wrann statt. Der Moderator der Show, VSV-Stadionsprecher Gerhard Oberrauner, konnte neben den zahlreichen interessierten Gästen auch seine Talkshow-Teilnehmer Ex-Frankfurt-Legionär Martin Hinteregger, WAC-Torhüter Alexander Kofler sowie den Experten und Sportredakteur Ralf Mosser begrüßen.

Interessante Einblicke in die Fußballwelt

Gleich zu Beginn ließ Hinteregger hinter die Kulissen eines Profifußballers blicken und erzählte von Erfahrungen, die er in der deutschen Bundesliga, sowie in internationalen Bewerben gemacht hatte. Auch Kofler erzählte von seinem eher unüblich späten Weg in die Berufskarriere, er wurde erst mit 23 Jahren professioneller Fußballer, spielte in der Jugend nie in einer Akademie. Experte Moser unterstrich die Wichtigkeit der mentalen Stärke, welche man in diesem Sport brauche. Ebenfalls ein Thema war die anstehende Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Hinteregger zog dabei auch Rückschlüsse auf seine vergangenen Bewerbe im ÖFB-Trikot.

„Nach einigen Herausforderungen lief alles glatt“

Nach vier intensiven Monaten der Vorbereitung konnte das Event, welches die vier Schüler mithilfe von Professoren, größtenteils aber in Eigeninitiative geplant hatten, über die Bühne gehen. „Es kamen einige Herausforderungen auf uns zu, die größten waren sicherlich die vielen Terminkollisionen und Verschiebungen, mit denen wir zu kämpfen hatten“, sagt Simon Maier, einer der verantwortlichen Schüler. Neben dem Praxisteil, der Planung und Durchführung eines Events, muss die Diplomarbeit nun auch noch verschriftlicht werden.