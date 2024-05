Villacher wird Staatsmeister – Klagenfurterin holt sich Bronze

Mit dem Orientierungslauf als erste Medaillenentscheidung wurden am Mittwochabend die Sport Austria Finals 2024 in Innsbruck eröffnet. Dabei nutzten die Kärntner die Möglichkeit, sich auf großer Bühne stark zu präsentieren. Bei den Herren wurden in der Innsbrucker Altstadt 20 Posten über 3,9 Kilometer angelaufen. Matthias Reiner von den Villacher Naturfreunden setzte sich in 12:54 Minuten gegen seine Konkurrenz durch und holte seinen ersten Staatsmeistertitel.

„National ist das die größte Bühne für unsere Sportart“

Bei den Sport Austria Finals vertreten zu sein und das Großereignis im Rahmen der Eröffnungsfeier einzuweihen, freut den Villacher besonders: „National ist das die größte Bühne für unsere Sportart. Bei den Finals können wir uns super präsentieren, und in diesem Moment meinen ersten Titel zu holen, ist wirklich etwas Besonderes.“

Carina Polzer holt in knappem Rennen Bronze

Die Klagenfurterin Carina Polzer belegte in einem knappen Rennen nur zwei Sekunden hinter der Zweitplatzierten den dritten Platz und gewann die Bronze-Medaille. „Leider habe ich am Anfang einen kleinen Fehler gemacht, konnte aber die Zeit wieder gut aufholen. Es wäre heute noch etwas mehr drin gewesen, aber ich bin trotzdem sehr zufrieden“, meinte die Klagenfurterin. Der Sieg bei den Damen ging an Ylvi Kastner von den Naturfreunden Wien.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.05.2024 um 21:56 Uhr aktualisiert