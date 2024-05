Tragischer Unfall fordert vier Tote und zwei Schwerverletzte

Die vier Männer starben noch an Ort und Stelle

Veröffentlicht am 31. Mai 2024, 06:21 / ©Thomas Kaiser

Um 21.20 Uhr war ein Auto mit sechs Personen mit schwedischer Zulassung auf der LB 17 im Freilandgebiet von Neusiedl/Stfd von Neunkirchen kommend in Richtung Wiener Neustadt unterwegs, informiert die Polizei. Das Fahrzeug fuhr aus noch ungeklärter Ursache ungebremst über einen Kreisverkehr, überschlug sich mehrmals und kam in weiterer Folge rechts in einem Waldstück auf dem Dach zu liegen.

Vier Männer erlagen noch an Unfallstelle

Durch den Anprall an die dortigen Bäume wurden fünf der sechs Insassen aus dem Fahrzeug geschleudert. Noch an der Unfallstelle erlagen vier männliche Personen trotz Reanimationsversuchen durch anwesende Einsatzkräfte ihren schweren Verletzungen. Ein Insasse wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins LKH Wiener Neustadt verbracht. Eine weitere Person wurde ebenfalls mit lebensgefährlichen Verletzungen mit dem C17 ins Uniklinikum Graz verbracht. Die LB 17 war in der Zeit zwischen 21.42 bis 00.30 Uhr gesperrt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.05.2024 um 06:25 Uhr aktualisiert