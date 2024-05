Mopedlenkerin (16) übersehen: Unfall auf der Kärntner Straße

Veröffentlicht am 31. Mai 2024, 06:36 / ©5 Minuten

Eine 53-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Graz-Umgebung wollte am Donnerstagabend auf einer Kreuzung der B83 Kärntner Straße nach links abbiegen. Dabei dürfte sie die herannahende 16-jährige Mopedfahrerin übersehen haben. Die junge Frau konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, streifte den Wagen an der rechten Seite und kam in der Folge zu Sturz. Dabei zog sie sich Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst ins LKH Villach eingeliefert werden.