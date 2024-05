Neue Masche: Betrüger warnen jetzt vor Hacker-Angriff

Veröffentlicht am 31. Mai 2024, 06:46 / ©Pexels / Ketut Subiyanto

Der bislang unbekannte Täter bediente sich einer besonders fiesen Masche. Er gab sich am Telefon als „Richard Williams“ aus und erklärte der 69-Jährigen, dass sich Hacker in eines ihrer Online-Konten eingeloggt und Abbuchungen getätigt hätten. Damit hatte er die Klagenfurterin am Hacken.

Vierstelliger Betrag weg

„Auf seine Anweisung hin, installierte die Frau mehrere Apps, wodurch der unbekannte Täter das Handy der Frau steuern konnte“, heißt es seitens der Polizei. Auch spielte sie ihm ein Foto von sich, ihrem Reisepass, ihrer Bankomat- und ihrer Kreditkarte zu. „Zudem musste die Kärntnerin mehrmals einen PIN-Code für ihr Online-Banking eingeben“, so die Beamten. In weiterer Folge wurde von ihrem Konto ein vierstelliger Geldbetrag abgebucht. Erst nachdem die Frau das Telefonat beendet hatte, kam ihr die Vorgehensweise eigenartig vor und sie erstattete Anzeige bei der Polizei.