Klimabonusgesetz-Ã„nderung fix: Was das fÃ¼r die Auszahlung bedeutet

Der Klimabonus 2024 wird abhängig vom Wohnort bekanntlich zwischen 145 Euro und 290 Euro betragen. So sieht es eine von der Koalition beantragte Änderung des Klimabonusgesetzes vor, die am Mittwoch mit dem Bundesrat ihre letzte parlamentarische Hürde nahm. Damit wird der Klimabonus ab einem gewissen Einkommen künftig auch versteuert werden müssen. Zudem soll bei der Auszahlung auch die Zahl der Überweisungen durch eine bessere Datengrundlage weiter erhöht werden, heißt es in einer aktuellen Aussendung der Parlamentsdirektion. Ein im Zuge der Debatte eingebrachter Entschließungsantrag der SPÖ, der auf eine Vorlage zur Schaffung des im Regierungsprogramm versprochenen Klimaschutzgesetzes abzielt, blieb in der Minderheit. Grünes Licht gab es auch für die Änderung des Emissionsgesetz-Luft.

Zustimmung für Änderung des Klimabonusgesetzes

Die von ÖVP und Grünen beantragte Änderung des Klimabonusgesetzes erhielt am Mittwoch die mehrheitliche Zustimmung der Bundesräte. Mittels eines Abänderungsantrags im Nationalrat fixierte die Koalition die Höhe des Klimabonus für 2024. Dieser wird je nach Wohnort zwischen 145 Euro und 290 Euro betragen. Weiters ist vorgesehen, dass der Klimabonus ab einem bestimmten Einkommen künftig versteuert werden muss. Konkret ist dies ab einem für die Einkommensteuerveranlagung maßgeblichen Einkommen von 66.612 Euro der Fall. Zudem beinhaltet die Änderung weitere Präzisierungen der Datenübermittlung personenbezogener Daten an das Klimaschutzministerium. Damit soll die Abwicklung und die Auszahlung des regionalen Klimabonus optimiert werden.

Kritische Stimmen aus der Politik

Die SPÖ habe den Klimabonus seit seiner Einführung kritisiert, konstatierte deren Abgeordnete Bettina Lancaster aus Oberösterreich. Neben der bisher sehr aufwendigen Auszahlungsverfahren waren ihre Hauptkritikpunkte die aus ihrer Sicht nicht nachvollziehbare regionale Differenzierung und die fehlende soziale Staffelung. Letztere werde auch durch die neue Regelung zur Einkommenssteuerwirksamkeit nicht ersetzt, so Lancaster. Ihr niederösterreichischer Fraktionskollege Andreas Babler betonte, dass die Bundesregierung seit 1.244 Tagen kein Klimaschutzgesetz zustande gebracht habe. Da es Klimaschutzministerin Leonore Gewessler nicht gelinge, die „Blockadehaltung“ der ÖVP aufzubrechen, befinde sich Österreich im „klimapolitischen Blindflug“. Laut Babler drohten bis zu 9 Mrd. Euro an Strafzahlungen an die EU. Daher brachte er einen Entschließungsantrag ein, in dem seine Fraktion von der Bundesregierung eine Vorlage zur Schaffung des im Regierungsprogramm versprochenen Klimaschutzgesetzes fordert, damit dieses bis zum Ende der Legislaturperiode beschlossen werden kann. Der Antrag blieb in der Minderheit.

Pendler als „Klimaschädlinge gedemütigt“

Michael Bernard (FPÖ/N) bezeichnete den Klimabonus als „Almosen“, mit denen die Bevölkerung „abgespeist“ werde, nachdem ihnen die Bundesregierung „mit beiden Händen das Geld aus der Tasche“ ziehe. Pendler würden als „Klimaschädlinge gedemütigt“, während Gewessler mit dem Privatjet durch die „Weltgeschichte tingelt“. NEOS-Bundesrat Karl-Arthur Arlamovsky aus Wien befürwortete zwar die CO2-Bepreisung, jedoch nicht die vorliegende Novelle zum Klimabonusgesetz. Auch er stieß sich an der regionalen Differenzierung. Zudem argumentierte er, dass der Klimabonus die Steuerungswirkung der CO2-Bepreisung neutralisiere, da jedes Einkommensdezil insgesamt ein „positives Saldo“ verzeichne. Generell werde durch den Klimabonus mehr ausgegeben, als durch die CO2-Bepreisung eingenommen werde, kritisierte Arlamovsky. „Ratlos“ zeigte sich Adi Gross (Grüne/V) angesichts der Oppositionskritik, da er nicht wisse, „was noch besser gemacht werden kann“. CO2-Emissionen würden durch die Bepreisung langsam aber planbar teurer und damit Alternativen beim Heizen oder in der Mobilität attraktiver. Auch Förderungen, wie etwa für den Heizkesseltausch, wirkten in diese Richtung. Der Klimabonus sorge gleichzeitig dafür, dass das Haushaltseinkommen nicht reduziert werde und Haushalte mit geringem Einkommen sogar davon profitierten, da diese auch weniger CO2 ausstoßen würden. Die nun eingeführte Einkommenssteuerwirksamkeit würde die soziale Treffsicherheit der Maßnahme noch erhöhen, so Gross.

Klimabonus sei „Herzstück der ökosozialen Steuerreform“

Zusammen mit der CO2-Bepreisung bilde der Klimabonus „das Herzstück der ökosozialen Steuerreform“, die dafür sorge, dass klimaschonendes Verhalten sich auch finanziell rentiere, erklärte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler. Der Klimaschutz sei damit als „Rädchen“ im Steuersystem verankert, das bereits gut mit den anderen ineinander greife. Auch sie unterstrich die „sozial progressive“ Wirkung des Klimabonus, die durch die Neuregelung zur Steuerwirksamkeit noch verstärkt werde. Mit der Regionalisierung werde zudem Rücksicht auf die unterschiedlichen Lebensrealitäten der Menschen genommen. Mit allen bisherigen Maßnahmen der Bundesregierung zum Klimaschutz sei es gelungen, den CO2-Ausstoß Österreichs auf den tiefsten Stand seit Beginn der detaillierten Aufzeichnungen ab 1990 zu senken, so Gewessler. Auch ÖVP-Abgeordnete Sandra Lassnig aus Kärnten zeigte sich erfreut, über die ihrer Meinung nach bereits erfolgreichen Maßnahmen der Bundesregierung zur Reduktion des CO2-Ausstoßes. Ihre Fraktion stehe für „Klimaschutz mit Hausverstand“ im Sinne einer ökosozialen Marktwirtschaft. Zudem appellierte Lassnig an Gewessler, den aus ihrer Sicht notwendigen Sicherheitsausbau der B317 in Kärnten voranzutreiben, da es dort gehäuft zu Unfällen – auch mit Todesfolge – komme.

Änderung des Emissionsgesetz-Luft

Wenn die Verpflichtungen zur Emissionsreduktion des Emissionsgesetz-Luft nicht erfüllt werden, hat die Umweltministerin aktuell die Möglichkeit, eine Verordnung mit zusätzlichen Maßnahmen zur Luftreinhaltung zu erlassen, um so die nationalen Emissionsreduktionsverpflichtungen zu erreichen. Mit einem am Mittwoch vom Bundesrat mehrheitlich genehmigten Antrag der Koalition wird nun geregelt, dass die örtlich zuständigen Bezirksverwaltungsbehörden künftig die Einhaltung solcher Verordnungen überprüfen können. Zudem erfolgt mit dem Antrag die Umsetzung einer EU-Richtlinie zu Luftschadstoff-Emissionen in nationales Recht. Ziel der Richtlinie ist die Anpassung an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt, der im Rahmen des Übereinkommens über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung (LRTAP-Übereinkommen) der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa erfolgt ist.

Häufig gestellte Fragen Wer bekommt den Klimabonus 2024? Alle Menschen, die 2024 mehr als 183 Tage in Österreich ihren Hauptwohnsitz haben, haben Anspruch auf den Klimabonus. Nicht-österreichische Staatsbürger benötigen außerdem einen rechtmäßigen Aufenthaltsstatus. Alle Menschen, die 2024 mehr als 183 Tage in Österreich ihren Hauptwohnsitz haben, haben Anspruch auf den Klimabonus. Nicht-österreichische Staatsbürger benötigen außerdem einen rechtmäßigen Aufenthaltsstatus. Alle Menschen, die 2024 mehr als 183 Tage in Österreich ihren Hauptwohnsitz haben, haben Anspruch auf den Klimabonus. Nicht-österreichische Staatsbürger benötigen außerdem einen rechtmäßigen Aufenthaltsstatus. Alle Menschen, die 2024 mehr als 183 Tage in Österreich ihren Hauptwohnsitz haben, haben Anspruch auf den Klimabonus. Nicht-österreichische Staatsbürger benötigen außerdem einen rechtmäßigen Aufenthaltsstatus. Ab wann wird der Klimabonus 2024 ausbezahlt? Der Klimabonus wird voraussichtlich nach dem Sommer ausgezahlt, ähnlich wie im Vorjahr. Wie ist der Klimabonus 2024? Die Auszahlungsstufen betragen heuer 145, 195, 245 und 290 Euro. Die Auszahlungsstufen betragen heuer 145, 195, 245 und 290 Euro. Wann ist der Klimabonus 2024 steuerpflichtig? Um die soziale Treffsicherheit zu erhöhen, wird der Bonus ab einem Jahreseinkommen von mehr als 66.612 Euro steuerpflichtig sein. Dies entspricht einem monatlichen Bruttoeinkommen von etwa 4.750 Euro. In diesem Fall wird der Klimabonus zur Bemessungsgrundlage der Einkommensteuerveranlagung hinzugerechnet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.05.2024 um 07:09 Uhr aktualisiert