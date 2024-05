Moped kracht gegen Auto: Unfall in Klagenfurter Kreisverkehr

Zwei 17-Jährige waren am Donnerstagabend auf einem Moped in Klagenfurt unterwegs. Dabei prallten sie in einem Kreisverkehr gegen die linke Seite des Wagens einer 55-jährigen Frau. „Schuld dürfte deren unangepasste Fahrweise gewesen sein“, heißt es seitens der Polizei. Die beiden Jugendlichen wurden in der Folge über das Auto geschleudert und stürzten auf die Asphaltfahrbahn. Sie wurden ins UKH Klagenfurt eingeliefert.