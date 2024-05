Vapes und Co.: Zigaretten-Alternativen boomen auch in Kärnten

Jedes Jahr am 31. Mai findet der Weltnichtrauchertag statt. „Schon im Vorjahr habe ich gesagt, dass mir erstmals nicht mehr der Zigarettenkonsum die größten Sorgen macht, sondern die Verharmlosung der schädlichen und gesundheitsgefährdenden Ersatzprodukte“, betonte Landesrätin Beate Prettner (SPÖ) am Mittwoch in einer Aussendung. Doch der Boom dieser Produkte hält weiter an. Tatsächlich greifen vor allem immer mehr Jugendliche zum Tschick-Ersatz.

Prettner: „Können süchtig machen“

Prettner warnt jedoch eindringlich davor: „Diese tabakfreien Nikotinprodukte haben das Potenzial zur ‚Einstiegsdroge‘ für späteren Tabakkonsum. Sie können körperlich und psychisch süchtig machen.“ Besonders besorgniserregend findet die Gesundheitsreferentin die Tatsache, dass man diese Produkte „bunt und niedlich und damit verharmlosend auf den Markt bringt. Wenn man sich die farbenfrohen Verpackungen und die unterschiedlichen Geschmacksrichtungen ansieht, dann vermutet man tatsächlich keine gesundheitsgefährdenden Inhaltsstoffe. Dem ist aber nicht so“, kritisiert sie.

Novelle des Tabakgesetzes gefordert

In Kärnten sei der Konsum von Nikotinbeutel und Snus bis 18 Jahre schon seit vielen Jahren verboten. „Während Snus auch nicht verkauft werden darf, ist der Verkauf von Nikotinbeutel jedoch nicht verboten“, bedauert die Gesundheitsreferentin. Geändert werden könne das nur durch eine Novelle des Tabakgesetzes. „Im Vorjahr wurden dafür erste Überlegungen angestellt. Leider liegen diese wieder auf Eis. Dabei wäre ein Verbot von Verkauf und Handel mit Nikotinbeutel das Gebot der Stunde. Je schneller, desto besser“, appelliert Prettner. Über die Kärntner Suchtpräventionsstelle werden intensive Aufklärungsmaßnahmen genau zu diesen boomenden Zigaretten-Alternativen gesetzt.