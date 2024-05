Klimaaktivisten ziehen heute durch Graz

Der Klimastreik von „Fridays For Future“ (FFF) am Freitag steht ganz im Zeichen der EU-Wahl am 9. Juni und für die Zukunft des Green Deals. Diesen führen die Aktivisten auch auf eine Rekordbeteiligung von Jungwählerinnen und -wählern bei der vergangenen Wahl im Jahr 2019 zurück. Durch den aktuellen Rechtsruck seien nun allerdings zentrale Elemente des Klimaschutzes in Gefahr – und die EU sei noch keineswegs auf kommende Klimakatastrophen vorbereitet, heißt es.

Grazer Hauptbahnhof ist Startpunkt

Auch in der steirischen Landeshauptstadt gehen heute Klimaaktivisten auf die Straßen. Treffpunkt ist um 15.30 Uhr am Europaplatz beim Grazer Hauptbahnhof. Die Route verläuft anschließend über die Keplerstraße, Wickenburggasse, Parkstraße, Glacisstraße bis zru Franz-Graf-Allee (der Endstation). Tausende Teilnehmer werden in ganz Österreich erwartet.