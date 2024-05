Unfall auf der A10: Auto krachte in Leitschiene

Veröffentlicht am 31. Mai 2024, 08:09 / ©FF Feistritz/Drau

Aus bislang unbekannter Ursache ist am frühen Freitagmorgen ein Autofahrer aus dem Bezirk Spittal an der Drau von der A10 Tauernautobahn abgekommen und touchierte die Leitschiene. Durch den wuchtigen Aufprall schleuderte das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn und kam seitlich zu liegen. „Nachkommende Lenker konnten den Verletzten aus seinem Fahrzeug befreien“, heißt es seitens der Einsatzkräfte.

Fahrer ins Krankenhaus eingeliefert

In der Folge rückten die Freiwilligen Feuerwehren Feistritz an der Drau und St. Peter sowie das Rote Kreuz, die Polizei und die ASFINAG aus. Der verletzte Fahrer wurde in der Folge ins Krankenhaus eingeliefert. Anstehende Sicherungs- und Reinigungsarbeiten oblagen der Feuerwehr und der ASFINAG. Das schwer beschädigte Fahrzeug wurde durch ein privates Abschleppunternehmen geborgen.