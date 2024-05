Hier kommt es heute zu Anhaltungen im Grazer Verkehr

Wegen einer Versammlung zum Thema „Klima-Demonstration zur EU-Wahl“ kommt es heute in der Zeit von ca. 16.15 bis ca. 17.30 Uhr zu Anhaltungen der Buslinien 52, 53, 58, 62 und 63 beim Hauptbahnhof, der Buslinien 53, 58, 63 in der gesamten Keplerstraße über die Keplerbrücke durch die Wickenburggasse, der Straßenbahnlinien 3 und 5 im Bereich Keplerbrücke, der Buslinie 30 am Geidorfplatz, der Buslinien 31 und 39 am Glacis, der Straßenbahnlinien 1, 7 und der Buslinien 31, 39 im Bereich Kaiser-Josef-Platz – Maiffredygasse.

Zweistündiger Demozug wird erwartet

Die Buslinie 30 wird im Bereich Franz-Graf-Allee von 16.45 bis 18.30 Uhr umgeleitet. Die Versammlung beginnt um 15.30 Uhr am Hauptbahnhof/Europaplatz. Um ca. 16.15 Uhr setzt sich der Versammlungszug auf der Strecke vom Hauptbahnhof – Bahnhofgürtel weiter durch die Keplerstraße – Keplerbrücke – Wickenburggasse – Jahngasse – Parkstraße – Kreuzung Geidorfplatz – Glacisstraße – Franz-Graf-Allee (Ankunft ca. 17.30 Uhr) in Bewegung.