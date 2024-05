Buntes Programm: „Tag der KÃ¤rntner Volkskultur“ in Maria Saal

Der „Tag der Kärntner Volkskultur“ findet heuer bereits zum achten Mal statt. „Unsere Gäste dürfen sich auch dieses Jahr wieder auf interessante und spannende Einblicke in die Kärntner Volkskultur freuen – hier ist wirklich für jeden etwas dabei“, betont Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ). Neben bewährten Programmpunkten warten auch zahlreiche neue Angebote! Die Organisation erfolgt durch die ARGE Volkskultur und die Abteilung 14 – Kunst und Kultur.

Nachwuchs steht heuer im Vordergrund

Kaiser: „Ich lade jede und jeden ein, mit dabei zu sein und sich selbst von der Vielfältigkeit der Kärntner Volkskultur zu überzeugen.“ Los geht es um 9.30 Uhr. Der diesjährige Schwerpunkt „Kind, Jugend und Soziales in der Volkskultur“ rückt besonders den Nachwuchs in den Vordergrund. „Brauchtum und Traditionen werden von tausenden ehrenamtlichen Mitglieder in rund 2.000 Vereinen in Kärnten gelebt. Damit werden die Wurzeln unserer Heimat bewahrt und Volkskultur in die Zukunft transferiert. Am Tag der Volkskultur wird diese Vielfalt für die ganze Familie erlebbar“, so Kaiser und spricht allen Beteiligten seinen herzlichen Dank für ihren Einsatz aus.

Chorgesang, Tanz und Musik

Der Tag wird mit einer Festmesse im Dom zu Maria Saal eingeleitet. Anschließend werden die Besucher vom Musikverein Grafenstein ins Freilichtmuseum geführt. Die „Gendarmerie- und Polizeifreunde Kärnten“ übernehmen nach dem Eintreffen das Programm und eröffnen die Feier am Gelände des Freilichtmuseums um 11 Uhr mit einem Festakt. Danach findet ein Frühschoppen mit Gastmoderator Harry Prünster statt. Am Nachmittag werden auf den drei Bühnen abwechslungsreiche Beiträge mit Chorgesang, Tanz und Musik von volkskulturellen Gruppen aus dem ganzen Land geboten. Der Eintritt ist frei.