Kollision mit Auto: Motorradfahrer verletzt

In einer Rechtskurve

Veröffentlicht am 31. Mai 2024, 08:47 / ©Jakub Sisulak/Pexels

Am Freitag, den 31. Mai, war ein 34-jähriger Linzer mit seinem Motorrad auf der Gutauer Straße im Bezirk Freistadt unterwegs, als er in einer langgezogenen Rechtskurve über die Fahrbahnmitte geriet und mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidierte. Der Motorradfahrer erlitt bei dem Unfall eine Bein/Fußverletzung und wurde durch das Rote Kreuz in das Landeskrankenhaus Freistadt eingeliefert. Die 82-jährige Autolenkerin und ihr 81-jähriger Beifahrer blieben unverletzt.