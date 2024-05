Kärntner überzeugte bei MTBO-Europameisterschaft in Polen

Veröffentlicht am 31. Mai 2024, 09:00 / ©wilcze.OKO / Arkadiusz Jaskula

Für den Fürnitzer Georg Koffler begann die EM-Woche im polnischen Ort Osterode am Donnerstag mit einem Sprint-Wettbewerb. Zwar wählte Koffler zu Beginn des Rennens nicht die optimalen Routen, konnte sich jedoch im Verlauf des Wettbewerbs steigern und noch einmal ordentlich Gas geben! In dem sehr dichten Teilnehmerfeld entschieden nur wenige Sekunden über mehrere Platzierungsplätze.

Solider Auftakt

Kofflers solide Leistung reichte für den 27. Platz in der Elite-Kategorie. Im gleichzeitig gewerteten U23-Weltcup konnte er mit dem fünften Platz ebenfalls wichtige Punkte sammeln. „Da die Sprintdistanz nicht zu meinen Favoriten zählt, bin ich sehr zufrieden mit meinem heutigen Rennen. Am Freitag geht es für mich auf die Langdistanz, darauf freue ich mich natürlich umso mehr und hoffe, eine gute Performance abzuliefern“, so Koffler zuversichtlich.