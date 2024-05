Student schwer verletzt: Sturz am Krippenstein

Veröffentlicht am 31. Mai 2024, 09:03 / ©Steiermark Tourismus

Eine Gruppe von acht Geologie Studenten der Universität Wien war seit Donnerstag, den 30. Mai, gemeinsam mit sechs weiteren Begleitpersonen auf der Schönbergalm in Obertraun, in Oberösterreich. Geplant war dort ein mehrtägiger Ausbildungskurs mit dem Schwerpunkt Höhlenforschung. Noch am Anreisetag fuhren die Studenten gegen Mittag mit ihrem Ausbilder auf das Dachsteinplateau um dort das Gelände zu erkunden.

Ein schwerer Sturz

In diesem Zuge wanderte die Gruppe zum Abschluss ca. 700 Höhenmeter zu Fuß bergab zu ihrer Hütte, wobei gegen 19.45 Uhr ein 25-jähriger Student auf dem rutschigen Wanderweg stürzte. Er zog sich dabei eine schwere Knieverletzung zu. Er wurde nach der Erstversorgung ins Tal verbracht und an die Rettung Bad Goisern übergeben. Diese bracht den Niederösterreicher zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus nach Bad Ischl.