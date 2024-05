Inflation setzt ihren Sinkflug im Mai fort

Veröffentlicht am 31. Mai 2024, 09:18 / ©Montage: Canva

Die Teuerung in Österreich nähere sich langsam dem Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB), wie Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas betont. Ersten Schätzungen zufolge ist die Inflation im Mai 2024 nämlich auf 3,3 Prozent gesunken; nach 3,5 Prozent im April. Vor allem die Verbraucherpreise für Wohnen und Energie würden die Inflation aktuell weniger antreiben als in den vergangenen Monaten. „Auch die Teuerung bei Nahrungsmitteln liegt weiter etwas unter dem Durchschnitt, die Preisanstiege in der Gastronomie hingegen deutlich darüber“, bilanziert Thomas abschließend.