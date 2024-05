Streit ausgeartet: 20-jähriger Salzburger mit Hammer attackiert

Aufgrund einer vorangegangenen verbalen Auseinandersetzung schlug am Donnerstagabend auf einer Tankstelle in Neu-Anif ein 23-jähriger Salzburger einem 20-Jährigen, ebenfalls aus Salzburg, mit einem Hammer auf den Hinterkopf. Der 20-Jährige erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und begab sich im Anschluss selbstständig zur nächstgelegenen Polizeiinspektion. Nach der Anzeigeerstattung konnte der Täter von den Polizisten an der Tankstelle angetroffen werden. Der 23-Jährige wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt überstellt. Nach Abschluss der Erhebungen wird er angezeigt.