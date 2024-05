Gehaltserhöhung: Diese Menschen verdienen jetzt mehr Geld

Bereits in der ersten Verhandlungsrunde am 8. Februar hatte die Arbeitgeberseite der Gewerkschaft ein Angebot vorgelegt. Dennoch brauchte es insgesamt sechs Verhandlungstermine, bis nun am 21. Mai ein Abschluss erzielt werden konnte. Generalsekretär und Verhandlungsleiter für den Verband der Privatkrankenanstalten, Mag. Stefan Günther, ist mit dem Ergebnis zufrieden: „Wir haben mit den Anpassungen ein weiteres, deutliches Zeichen für die Attraktivierung der Berufe im Gesundheitsbereich gesetzt und nehmen damit die Verantwortung der privaten Gesundheitsbetriebe als unersetzbaren Teil des gesamten Gesundheitssystems wahr.“

9,15 Prozent mehr

Der rückwirkend mit 1. April in Kraft tretende Kollektivvertrag bringt für das Kalenderjahr 2024 eine Erhöhung der kollektivvertraglichen Löhne und Gehälter um 9,15 %. Für 2025 ist eine Erhöhung um den VPI plus 0,45 % vorgesehen. Die Nacht-, Sonn- und Feiertagszulagen werden 2024 und 2025 in Summe um 62 % erhöht, die Zulagen für Fachärzt:innen und Allgemeinmediziner:innen werden pauschal auf 800 Euro angehoben. Ab 2025 wurde zudem eine unbefristete Anrechnung von facheinschlägigen Vordienstzeiten festgelegt und loyalen Mitarbeiter:innen werden abhängig von der Dauer der Betriebszugehörigkeit bis zu zwei zusätzliche Urlaubstage gewährt. „In Summe liegt die Einigung schon 2024 deutlich über der festgestellten Inflation und bringt in einer Gesamtbetrachtung der Laufzeit bis 2025 für einige sogar die Abgeltung der Teuerung in Höhe der doppelten Inflation“, erläutert Stefan Günther den Abschluss.