Klimaaktivisten blockieren Anfahrtsstraße zu Erzbergrodeo

Die Anreise zum Event Erzbergrodeo, welches seit Donnerstag stattfindet, wurde am heutigen Morgen erschwert. Der Grund? Mehrere Klimaaktivisten haben sich auf die B115 in Vordernberg festgeklebt und somit die Durchfahrt behindert. “Auch bei Sportereignissen müssen wir auf die tödliche Untätigkeit unserer Regierung in der Klimapolitik aufmerksam machen. Bis Klimaschutz endlich in der Verfassung verankert ist, werden wir leider weiter protestieren müssen“, sagt „Letzte Generation“-Sprecherin Anna Freund (23).

Bereits eine Aktion im Vormonat

Vor etwa einem Monat sorgte eine Aktion der „Letzten Generation“ in Leoben für Verkehrsbehinderungen. Dort blockierten Klimaaktivisten die Kreuzung Kärntner Straße/Josef-Heißl-Straße.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.05.2024 um 10:44 Uhr aktualisiert