Kärntner radeln täglich achtmal um die Erde

Veröffentlicht am 31. Mai 2024, 10:53 / ©Pexels / Brett Sayles

Achtmal um die Erde. Das entspricht der Distanz, die Kärntens Bevölkerung im Schnitt täglich mit dem Fahrrad mobil ist, um beispielsweise in die Arbeit zu fahren oder um Einkäufe zu erledigen, verdeutlicht der VCÖ anlässlich des Weltfahrradtages am 3. Juni. Rennradfahren oder Mountainbiken sind hier noch nicht mal inkludiert!

Kärntner Radfahrer vermeiden 20.000 Tonnen CO₂

Drei von vier Haushalten besitzen mindestens ein funktionstüchtiges Fahrrad. „Indem das Fahrrad als Verkehrsmittel genutzt wird, leisten die Kärntnerinnen und Kärntner einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz, sparen sich einiges an Spritkosten und tun ihrer eigenen Gesundheit Gutes“, weist VCÖ-Sprecher Christian Gratzer auf die positiven Wirkungen des Radfahrens hin. Wer sich täglich eine halbe Stunde oder mehr bewegt, ist nicht nur fitter und stärkt die Muskulatur, sondern beugt auch vielen Krankheiten vor, wie etwa Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Schlaganfälle.

Hälfte der Alltagswege hat Radfahrdistanz

Jeder vierte Alltagsweg in Kärnten ist kürzer als zweieinhalb Kilometer, die Hälfte kürzer als fünf Kilometer und zwei Drittel kürzer als zehn Kilometer, informiert der VCÖ weiters. „Auch wenn natürlich nicht jede kurze Strecke mit dem Fahrrad gefahren werden kann, die Zahlen verdeutlichen, wie groß das Radfahrpotenzial in Kärnten ist. Damit dieses Potenzial genutzt wird, ist es wichtig, die Rad-Infrastruktur weiter auszubauen und zu verbessern“, so der VCÖ-Sprecher. Gemeinden und Städte könnten zum Beispiel durch Verkehrsberuhigung gute und sichere Bedingungen zum Radfahren schaffen. Projekte von Unternehmen, Schulen, Tourismusregionen, Vereinen, Gemeinden und Städten, welche die Bedingungen für den Radverkehr verbessern oder das Radfahren fördern, können noch bis 4. Juni beim VCÖ-Mobilitätspreis Kärnten eingereicht werden.

Wichtiger Wirtschaftsfaktor

Auch ist der Radverkehr ein immer wichtiger werdender Wirtschaftsfaktor, weist der VCÖ auf eine Studie von Verkehrswissenschaftlern der TU-Wien und der Universität für Bodenkultur hin. Der Radverkehr in Kärnten erwirtschaftet eine Gesamtwertschöpfung von mehr als 500 Millionen Euro pro Jahr, vom Fahrradfachhandel bis zum Radtourismus. In Summe sichert der Radverkehr in Kärnten rund 7.500 Arbeitsplätze.