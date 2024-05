NEOS-Spitzenkandidat Philipp Pointner gibt seine Stimme zur EU-Wahl ab

Wahlkarten können in den Grazer Servicestellen (ausgenommen Tummelplatz) von Montag bis Freitag von 7 bis 15 Uhr (am 7. Juni bis 12 Uhr) oder im Amtshaus, Innenhof, Pass- und Urkundenservice, von Montag bis Freitag von 7 bis 16 Uhr (am 7. Juni bis 12 Uhr) persönlich beantragt werden. Ein amtlicher Lichtbildausweis ist erforderlich. Die Stimmabgabe und Rückgabe der Wahlkarte erfolgen direkt vor Ort.