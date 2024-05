Premiere: Erster „Tag der Religionen“ setzt Zeichen für Frieden

Am 22. September

Veröffentlicht am 31. Mai 2024, 11:09 / ©Stadt Graz/Fischer

An diesem Sonntag öffnen 16 Glaubensgemeinschaften ihre Türen und laden ein, die religiöse und kulturelle Vielfalt der Stadt zu erleben. Mit dabei sind Kirchen, Begegnungszentren, die Synagoge und eine Moschee, die alle Besucher willkommen heißen. „Es ist wichtig, dass die Glaubensgemeinschaften bei uns in Graz einen Tag der Religionen veranstalten, um gemeinsam ein Zeichen für eine solidarische, inklusive und friedliche Stadt zu setzen,“ erklärt Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ). „Ich bin sehr glücklich, dass es gelungen ist, dass dieser Tag heuer im September stattfinden wird. Vor allem freut es mich auch, die engagierte Zusammenarbeit im Vorfeld zu sehen.“

Ein Tag voller Entdeckungen

Ob Meditieren im Sinne des Buddhismus, Führungen durch die Jüdische Gemeinde oder Chorgesänge in der Altkatholischen Kirche – der „Tag der Religionen“ bietet vielfältige Eindrücke der Spiritualität und des gemeinsamen Lebens. Um alle Stationen bequem zu erreichen, fahren kostenlose Hop-On Hop-Off-Busse der Holding Graz Linien ab Jakominiplatz zu den Veranstaltungsorten.

©Stadt Graz/Fischer Der Interreligiöse Beirat der Stadt Graz und Bürgermeisterin Elke Kahr bereiten für 22. September den ersten „Tag der Religionen“ in Graz vor

„Das vielfältige religiöse Leben in der Stadt Graz sichtbar zu machen“

„Dieser Tag bietet die großartige Möglichkeit, das vielfältige religiöse Leben in der Stadt Graz sichtbar zu machen und Begegnungen zu ermöglichen,“ so Eva Wenig, die neue Geschäftsführerin von „ComUnitySpirit – Religionen und Kulturen“ und Koordinatorin des Interreligiösen Beirats. „Die Glaubensgemeinschaften bringen sich aktiv ein, und das gemeinsame Engagement ist spürbar. Diese Veranstaltung ist ein bedeutender Schritt in Richtung eines besseren Verständnisses und Miteinanders.“

Ein buntes Programm

Unter dem Motto „LEBEN …“ gestalten die verschiedenen Religionsgemeinschaften das Programm in ihren Einrichtungen selbst. Teilweise kooperieren sie auch in ausgewählten Häusern. Der Höhepunkt des Tages wird um 18.30 Uhr bei der Stupa im Volksgarten gefeiert. Dort klingt der „Tag der Religionen“ bei Musik, Gedanken zu Frieden und Solidarität sowie einer „Agape“ aus.