Kleinkind aus Fenster gestürzt: Eltern angezeigt

In einem unbeobachteten Moment kletterte ein 1,5-jähriger Bub am gestrigen Abend in einer Wohnung im Bezirk Ottakring in Wien über den Esstisch auf das Fensterbrett des geöffneten Küchenfensters. Eine Zeugin beobachtete, wie sich der Bub in weiterer Folge auf einem Blumentopf abstützte und daraufhin mit diesem aus der im ersten Stock gelegenen Wohnung fiel. Der Bub erlitt Verletzungen im Kopfbereich. Er wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend in den Schockraum eines Spitals gebracht. Die Eltern wurden wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.05.2024 um 11:50 Uhr aktualisiert