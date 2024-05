Bargeldlos auf Reisen: So vermeidest du hohe Gebühren im Ausland

Veröffentlicht am 31. Mai 2024, 11:39 / ©Montage: Canva Pro

Inmitten der Vorfreude auf den Urlaub drohen unliebsame Überraschungen an der Kasse und am Geldautomaten. Eine aktuelle Untersuchung der Arbeiterkammer (AK) deckt auf, wie teuer Plastikkarten-Nutzung im Ausland tatsächlich sein kann – mit Spesen von bis zu 20 Euro allein beim Abheben in der Türkei.

Besser bargeldlos in Euro-Ländern?

In Euro-Ländern können Reisende meist bedenkenlos mit ihrer Bankomatkarte bezahlen. Doch auch hier ist Vorsicht geboten, insbesondere bei Banken mit eigenen Geldautomatennetzwerken. Diese können saftige Extraspesen verlangen. „Achten Sie daher immer auf Angaben am Display und brechen Sie die Transaktion allenfalls ab“, mahnt AK Konsumentenschützerin Michaela Kollmann.

Prepaid-Karten als Alternative?

Anbieter wie Card Complete und PayLife bieten auch Prepaid-Kreditkarten an. Doch auch bei diesen fallen ähnliche Spesen an wie bei herkömmlichen Kreditkarten.

Teure Spesen in Nicht-Euro-Ländern

In Ländern außerhalb des Euro-Raums wird die Nutzung von Plastikkarten oft noch teurer. Sowohl beim Zahlen als auch beim Abheben können beträchtliche Spesen anfallen, die Urlauber schnell zur Kasse bitten.

Tipps für den Urlaub

Um böse Überraschungen zu vermeiden, sollten Reisende einige Dinge beachten: Schauen Sie genau auf die Spesen, besonders auch auf Mindestspesen, und beachten Sie, dass das Abheben kleiner Beträge oft unrentabel ist. Prüfen Sie beim Geldautomaten die Spesen und den Wechselkurs, und brechen Sie gegebenenfalls ab. Und denken Sie daran, dass das Abheben von Bargeld mit der Kreditkarte auch in Euro-Ländern teuer ist.