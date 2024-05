Kärntner (64) seit Tagen vermisst: Spur verliert sich in Salzburg

Veröffentlicht am 31. Mai 2024, 11:44 / ©Bergrettung Kärnten

Am 29. Mai 2024 ist der 64-Jährige zu einer Wanderung im Gasteinertal aufgebrochen, wie eine Sprecherin der Landespolizeidirektion Salzburg gegenüber 5 Minuten bestätigt. Weil er seitdem nicht nach Hause gekommen ist, hat seine Familie tags darauf eine Vermisstenanzeige erstattet. Daraufhin wurde eine Suchaktion auf die Beine gestellt, an der sich unter anderem auch Einsatzkräfte der Wasserrettung und der Bergrettung Bad Gastein beteiligten. Am Donnerstagabend musste die Suche jedoch ergebnislos abgebrochen werden und konnte witterungsbedingt seitdem auch nicht mehr fortgesetzt werden. Von dem Mann fehlt weiterhin jede Spur.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.05.2024 um 12:29 Uhr aktualisiert