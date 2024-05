Warnstufe Orange: Starke Regenfälle und Gewitter in Kärnten

Veröffentlicht am 31. Mai 2024, 12:03 / ©Montage: Daniel Schöffmann/ UWZ

Ein Italientief zieht über das Land und sorgt für Regenwetter. Starken Niederschlag verzeichnete Kärnten bereits seit dem frühen Freitagvormittag. Am meisten geregnet hat es bislang in Villach-Land, Hermagor und Spittal an der Drau, wie aus den Aufzeichnungen der österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) hervorgeht.

©Screenshot uwz.at

Warnung ausgegeben

Für weite Teile Kärntens wurde seitens der UWZ bereits die Warnstufe Orange, mit dem Zusatz „Gewitter und Hagel“ ausgegeben. Vor allem betroffen sind Spittal an der Drau, Hermagor, Villach und Villach-Land, Feldkirchen sowie Teile von St. Veit an der Glan, Klagenfurt-Land und Wolfsberg. Klagenfurt hingegen leuchtet auf der Warnkarte gelb. Auch seitens der GeoSphere Austria hat man für Kärnten eine gelbe Regenwarnung ausgegeben. „Es ist mit Gewittern zu rechnen.“

Gewitter möglich

Wie soll das Wetter heute in Kärnten nun verlaufen? Von der GeoSphere Austria heißt es: „Heute Freitag regnet es in Kärnten um die Mittagszeit noch verbreitet und recht intensiv, im Süden sind auch Gewitter dabei. Am Nachmittag gibt es zwischendurch schon Niederschlagspausen mit kurzen Auflockerungen, einzelne gewittrige Schauer sind aber dann weiterhin möglich.“