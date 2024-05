Mannschaft wird aufgelöst: KAC zieht sich aus Alps Hockey League zurück

Nach acht Jahren und 311 Spielen endet das Engagement des Future Teams des EC-KAC in der Alps Hockey League. Mit dem Ende des Geschäftsjahres 2023/24 am 31. Mai löst der KAC die Zweitmannschaft nämlich auf. Grundlage für diese Entscheidung seien sowohl wirtschaftliche als auch sportliche Motive gewesen, so die Rotjacken.

Weiteres „Travel Team“ ab der kommenden Saison

Die Entwicklung der Alps Hockey League sei in den vergangenen Jahren immer mehr vom selbst formulierten Leitbild abgewichen. Der Ausbildungscharakter des Bewerbs rückte zunehmend in den Hintergrund. „Eine junge Mannschaft wie das Future Team des EC-KAC, in der rund die Hälfte aller Kaderspieler noch die Schule besuchten, stellte auch der Spiel- und Trainingsbetrieb vor zunehmend größere Herausforderungen“, heißt es seitens der Verantwortlichen. Ebenfalls entscheidend für diesen Schritt sei die Evaluierung der KAC-Ausgabenstruktur gewesen. „Die sportliche Langzeitanalyse hat unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gezeigt, dass […] auch andere Wege als jener einer professionellen Zweitmannschaft in der Alps Hockey League beschritten werden können.“ Stattdessen will der KAC das seit 2019 in der Altersklasse U18 bestehende Projekt eines „Travel Teams“ ab der kommenden Saison auch auf den U20-Bereich ausweiten. Eine weitere Nachwuchsmannschaft der Rotjacken soll zudem auf Testspielreisen ins europäische Ausland, insbesondere nach Schweden, gehen.

Etliche personelle Abgänge

Während Schlüsselspieler des letztjährigen AHL-Kaders in die rot-weiße Kampfmannschaft integriert werden sollen, führt die Auflösung des Future Teams in der aktuellen Übertrittszeit naturgemäß zu zahlreichen Abgängen. Kapitän Andrej Tavželj hat seine aktive Laufbahn beendet und wird Assistant Coach des ICE-Klubs Olimpija Ljubljana. Bereits fixiert sind zudem die Abgänge von Stefan Klassek (HC Innsbruck), Ralf Kropiunig, Tobias Piuk (beide EK Die Zeller Eisbären), Jakob Lippitsch (EC Die Adler Kitzbühel) und Ožbe Šlibar (HDD Jesenice). Den EC-KAC ebenfalls verlassen hat Head Coach Harri Laurila. Assistant Coach Christoph Brandner wird der Organisation hingegen erhalten bleiben und die sportliche Führung in der Altersklasse U18 übernehmen.