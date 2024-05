Aus Wohnung geschlichen: Vermisste Achtjährige wohlauf gefunden

Veröffentlicht am 31. Mai 2024, 12:27 / ©ksenia chernaya

Nachdem gestern Abend ein Vater das Vermissen seiner acht-jährigen Tochter in einer Polizeiinspektion (PI) angezeigt hatte, suchten zahlreiche Einsatzkräfte nach dem Mädchen. Nach rund vier Stunden gelang es Polizisten der PI Nußdorfer Platz, die Vermisste bei einer Straßenbahnhaltestelle auf der Heiligenstädter Straße aufzufinden und ihrem Vater wohlbehalten zurückzubringen.

Helikopter im Einsatz

Das Mädchen dürfte sich in einem unbeobachteten Moment die Wohnungstür der im Bezirk Favoriten gelegenen Wohnung aufgesperrt und diese unbemerkt verlassen haben. Eigenen Angaben zufolge spielte sie dann in einem Park und wollte anschließend mit der Straßenbahn heimfahren, wobei sie allerdings die Orientierung verlor. An der Suche waren unter anderem Bezirkskräfte, die Bereitschaftseinheit, die Polizeidiensthundeeinheit und ein Polizeihubschrauber beteiligt.