Grazerin (93) bei Friedhof ausgeraubt: So geht es ihr jetzt

Veröffentlicht am 31. Mai 2024, 12:32 / ©Canva

Am gestrigen Donnerstag, den 30. Mai 2024 kam es zu einem schrecklichen Vorfall in Graz: Eine 93-jährige Grazerin wurde am Friedhof ausgeraubt. Sie kam bei dem Überfall zu Sturz und wurde verletzt. Nun erzählt die Enkelin des Opfers im Gespräch mit 5 Minuten, wie es ihrer Großmutter nun geht.

Enkelin überrascht: „Sie ist fit“

„Meiner Oma geht es soweit gut. Sie ist gestern im UKH genäht worden. Sie hat eine Platzwunde und Abschürfungen. Die Brille ist kaputt“, berichtet die Enkelin von den Folgen des gewaltsamen Raubes. Trotzdem geht es ihr in Anbetracht der Umstände „total gut“. „Sie ist fit, ich bin selber überrascht“, heißt es gegenüber 5 Minuten.

Ein Anruf vom Handy der Großmutter ging ein

Die Enkelin wurde gestern von einer Frau übers Handy ihrer Oma angerufen. Ihr wurde mitgeteilt, dass diese die Jacke der 93-Jährigen mitsamt dem Telefon am Friedhof gefunden habe. Darauf wurde die Enkelin stutzig: „Das ist total untypisch! Meine Oma würde ihre Jacke sicher nie liegenlassen oder verlieren“. Daraufhin fuhr die Frau zum Friedhof, wo sie auf die Anruferin traf und das Areal nach ihrer Großmutter absuchte: „Es hätte ja sein können, dass sie irgendwo zusammengebrochen ist“. Dann kam die Anruferin erneut zurück, diesmal mit Polizei. Die Enkelin wurde daraufhin darüber informiert, dass sich ihre Oma am anderen Parkplatz in einem Rettungswagen befand.

Gelungene Zusammenarbeit – „Hut ab“

Wie aber steht es um die psychische Gesundheit des Raubopfers? Die 93-Jährige ist im allgemeinen „sehr rüstig“. „Sie war auch gar nicht verängstigt, ich war selber ganz baff“, erzählt ihre Enkelin, die dies aber auch auf den Schock zurückführt. Alleine auf den Friedhof gehen wird die Großmutter jedoch nicht mehr. Die Enkelin betont die gelungene Zusammenarbeit aller beteiligten Helfer und will sich bei der Anruferin, der Rettung und der Polizeiinspektion Kärntnerstraße bedanken: „Hut ab, das ist nicht selbstverständlich!“

5-tätiger Urlaub geplant

Nun klingt der Schock allmählich ab: „Gestern war ein ziemlich aufregender Tag. Gott sei Dank ist nicht mehr passiert“, so das Resümee der Enkelin. Die 93-Jährige hat den Vorfall trotz des hohen Alters erstaunlich gut weggesteckt. „Am Sonntag will sie sogar fünf Tage auf Urlaub fahren – nach Portorož.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.05.2024 um 12:40 Uhr aktualisiert