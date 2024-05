Morddrohung gegen Wiener: Verdächtige wollten nicht zahlen

Am Hauptbahnhof nahmen am gestrigen Nachmittag zwei Männer im Alter von 23 (aus der Ukraine) und 30 Jahren (aus Serbien) fest. Sie stehen im Verdacht, einen Lokalbetreiber mit dem Umbringen bedroht zu haben, als dieser ihnen die Ausgabe von Speisen verweigerte. Die Männer sollen ihm gegenüber geäußert haben, gar nicht oder erst später zahlen zu wollen. In weiterem Verlauf soll auch ein Anrainer mit dem Tod bedroht worden sein, als dieser die beiden Männer von seinem Fenster aus aufforderte, den Lokalbetreiber in Ruhe zu lassen. Beide Männer befinden sich in Haft, eine Vernehmung ist noch ausständig.